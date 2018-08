Neue Zusammenstöße bei Demos in Chemnitz: Mehrere Verletzte

Bei Zusammenstößen von rechten und rechtsextremen Demonstranten mit Gegendemonstranten hat es am Montagabend in Chemnitz nach Polizeiangaben mehrere Verletzte gegeben. Sie hätten zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden müssen, nachdem Kundgebungsteilnehmer der beiden Versammlungslager mit "Feuerwerkskörpern und anderen Gegenständen" geworfen hätten, teilte die Polizei mit. Beamte rückten den Angaben zufolge mit Wasserwerfern an.

Nur getrennt durch eine mehrspurige Straße und Hundertschaften der Bereitschaftspolizei standen sich am Montagabend in Chemnitz die Demonstranten gegenüber. Im Stadthallenpark protestieren mehr als tausend Menschen unter dem Motto ""Nein zu Rassismus und Gewalt" für Demokratie. Ihnen gegenüber direkt am Karl-Marx-Monument mobilisierte die rechte Szene ihre Anhänger in mindestens gleicher Anzahl. Die rechtspopulistische Bürgerbewegung "Pro Chemnitz" rief zu dieser Versammlung auf.