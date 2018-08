Rechter Mob in Sachsen: "Ergebnis anhaltender Unfähigkeit"

Gedacht war es als Trauermarsch. Geworden ist es am Sonntag ein wütender Mob. Die verstörenden Bildern aus Chemnitz wurden in Deutschland am Tag danach als Beweis für Sachsens Rechtsextremismus-Problem gewertet.

Auslöser der "Spontandemo gegen Gewalt", wie die AfD die von ihr mit-initiierte Versammlung nannte, war der mutmaßliche Mord an einen 35 jährigen Deutschen am Stadtfest der sächsischen Kleinstadt. Nach Angaben der Polizei war es zuvor gegen 03.15 Uhr zu einer "tätlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen unterschiedlicher Nationalitäten gekommen".

"Selbstjustiz"

Bei der folgenden Kundgebung soll es laut lokalen Medienberichten dann zu Jagdszenen gekommen sein. Rund 800 Teilnehmer, darunter laut Angaben der Polizei rund 200 gewaltbereite Rechtsextreme, zogen durch die Innenstadt - großteils unbehelligt von der offenbar überforderten Polizei. Auf Videos ist zu sehen, wie Ausländer von Personen aus der Masse heraus attackiert werden. Zu hören sind Rufe wie "Wir sind das Volk", aber auch rechte Parolen wie "Deutsch, sozial, national".

Deutsche Politiker verurteilten die Tat am Montag. "In Deutschland ist kein Platz für Selbstjustiz, für Gruppen, die auf den Straßen Hass verbreiten wollen, für Intoleranz und für Extremismus", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert.