Deutscher Kanzler Scholz: "Kommen auch mit Gegenwind zurecht"

Scholz appellierte an eine Geschlossenheit der EU

Der Kanzler fand auch kritische Worte f├╝r die Politik des auslaufenden Jahres. "Diskussionen ├╝ber den richtigen Weg geh├Âren dazu. Das Ringen um faire Kompromisse ebenfalls - auch wenn ich auf manch laute Debatte in den vergangenen Wochen und Monaten durchaus h├Ątte verzichten k├Ânnen."

Angesichts der anstehenden Pr├Ąsidentschaftswahlen in den USA und einer m├Âglichen Wiederwahl des ehemaligen US-Pr├Ąsidenten Donald Trump appellierte Scholz an eine Geschlossenheit der EU. Wenn diese geschlossen auftrete, dann handle sie f├╝r mehr als 400 Millionen B├╝rgerinnen und B├╝rger. "In einer Welt mit acht, k├╝nftig sogar mit zehn Milliarden Menschen ist das ein echtes Pfund", sagte der Kanzler. Darum sei es so wichtig, dass Europa geeint und gest├Ąrkt aus der Europawahl im Jahr 2024 hervorgehe. Denn Russlands Krieg in der Ukraine sei noch nicht vorbei, und in den USA st├╝nden Pr├Ąsidentschaftswahlen an, "m├Âglicherweise mit weitreichenden Konsequenzen ÔÇô auch f├╝r uns hier in Europa".