"Die Große Koalition skalpiert die SPD"

Zudem hat sie aus seiner Sicht auf falsche Themen gesetzt, die die Wähler teils nicht interessieren, bzw. ihnen nicht kommuniziert, warum diese für die Gesellschaft relevant sind. Und wenn sie öffentlichkeitswirksam interessant waren, wie der Mindestlohn, „hat ihn die Kanzlerin für sich in Anspruch genommen“, erklärt er im Gespräch mit dem KURIER.

Dass Angela Merkel kürzlich in Harvard die Ehrendoktorwürde und Lob für die Öffnung der gleichgeschlechtlichen Ehe oder den Mindestlohn bekam, irritierte Genossen wie den Parteilinken Ralf Stegner. Merkel sei für Dinge gerühmt worden, die die SPD gegen ihren Willen durchgesetzt hat und die die CDU an ihr kritisierte, stellte er auf Twitter fest.

Die Theorie, dass Merkel die SPD entkernt und mit deren Erfolgen hausiert, teilen nicht alle. Politikwissenschaftler Wolfgang Merkel, der mit der Kanzlerin weder verwandt noch verschwägert ist, sieht die SPD in der Verantwortung: „Die CDU ist mit Merkel in die Mitte gerückt, dadurch wurde der politische Raum für die SPD enger, aber sie hätte stärker nach links ausgreifen können“. Zum Beispiel in der klassischen Verteilungspolitik bei Steuerfragen. „Die SPD ist aber starr geblieben und hat nicht auf den Kurs der CDU reagiert.“ Nur auf der kulturellen Achse, so Merkel, hat sich die SPD kosmopolitisch positioniert, etwa bei liberalen Werten und Fragen zu Migration und Grenzöffnung. „Das hat traditionelle Wähler verschreckt.“

Dennoch soll sie nicht von ihren Gesellschaftsperspektiven abrücken oder die Migrationspolitik der AfD kopieren. „Sonst würden sie unglaubwürdig erscheinen und noch mehr an die Grünen verlieren.“ Der Politologe plädiert für eine Balance, die Traditionellen an sich binden, gleichzeitig nicht die Offenheit der Programmatik aufzugeben. In den Städten etwa müsse sie mehr auf die Ängste verwundbarer Schichten eingehen, die sich von der Globalisierung und Migration bedroht fühlen. Er fordert „mehr Empathie in der Debatte und für die Sorgen der kleinen Leute“. Diesen Spagat zu bewältigen, „ist einfacher gesagt als getan“, räumt der Politologe ein. Und es sei ein Grund, der Sozialdemokraten auch in anderen Ländern unter Druck setzt.