Rücktritt: Nahles zieht die Notbremse

Heute wären es wohl weniger. Denn trotz sozialdemokratischer Handschrift in der Regierung (Rückkehrrecht in Vollzeit, bessere Bedingungen für Paketzusteller, das Gute-Kita-Gesetz) konnte sie die Abwärtsspirale nicht stoppen: Die SPD verlor bei den Wahlen in Bayern, Hessen, Bremen und zuletzt bei der Europawahl, wo sie von den Grünen erstmals von Platz zwei verdrängt wurden. Es braucht nicht viel Fantasie, um sich den Frust an der Basis auszumalen. Auch mit Blick auf Andrea Nahles.

Sie stehe für keinen Neuanfang, sei zu sehr in die Partei verästelt, monierten manche. Andere kritisierten ihre Auftritte und flapsigen Sprüche („Bätschi“). Als Parteichefin traf sie durchaus falsche Entscheidungen. Zum Beispiel, als sie der Versetzung des umstrittenen Verfassungsschutzchefs Hans-Georg Maaßen zustimmte und dann revidierte, weil es einer Beförderung glich. Ein letzter Wurf war ihr im Februar gelungen: Da verkündete sie die Abkehr von Hartz-IV – der umstrittenen Reform aus der Ära Schröder. Sie ließ zwar die Arbeitslosenzahl in Deutschland sinken, brachte aber viele Menschen in Minijobs. Zudem forderte sie mehr Geld für Rentner und Geringverdiener. Das sorgte intern und an der Basis für Applaus, schlug sich aber nicht in Zahlen nieder.

Denn das große Thema, das die Menschen derzeit bewegt, von dem die Grünen profitieren, hatte die SPD nicht am Schirm: den Klimaschutz. Noch jetzt sind die Sozialdemokraten hin- und hergerissen als Anwälte der Kohle-Kumpel und Antreiber eines Klimaschutzgesetzes.

Egal, wer auf Nahles folgt – Malu Dreyer, Ministerin aus Rheinland-Pfalz, könnte interimistisch SPD-Chefin werden –, wird sich eine Strategie überlegen müssen. Und steht in jedem Fall vor einem schweren Erbe: Die Partei will sich erneuern – beim Wie und Wohin ist sie in sich zerrissen. Dazu kommen die öffentlichen Querschüsse und Attacken von Parteikollegen oder Altvorderen, wie sie zuvor auch Martin Schulz und viele andere erlebt haben. Selbst Kevin Kühnert, Juso-Chef und erklärter Koalitionsgegner, schrieb via Twitter, dass er sich für den Umgang miteinander schäme. SPD-Fraktionsvize Karl Lauterbach sagte der Welt, bei den Angriffen auf Nahles aus den eigenen Reihen „hat auch Frauenfeindlichkeit eine Rolle gespielt“.

Es gibt also reichlich Gesprächsbedarf, wohl auch über Grundsätzliches: Wie stehen die Genossen nach den Wahlniederlagen weiter zur Großen Koalition?