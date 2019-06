SPD-Vorsitzende – eine Serie der Glücklosen

Die Absetzung durch Schulz war für Gabriel eine zusätzliche Demütigung. Er selbst hatte die Partei im November 2009 von Franz Müntefering übernommen – bereits damals lagen die Sozialdemokraten am Boden: Bei den Bundestagswahlen zwei Monate zuvor war die SPD zum ersten Mal auf unter 30 Prozent gerutscht – und zwar massiv. Mehr als elf Prozentpunkte hatten die Sozialdemokraten verloren. Unter Gabriel gab es 2013 ein Plus von 2,7 Prozentpunkten.

„Man kann vielleicht sagen, dass Sozialdemokraten in ihrer Grundhaltung nichts besonders obrigkeitsgläubig sind. Was ich gut finde!“, konstatierte der ehemalige SPD-Vorsitzende Kurt Beck vor ein paar Monaten seiner Partei. Da war es bereits mehr als zehn Jahre her, dass er sich zum Rücktritt als Parteivorsitzender gezwungen sah. Die Nominierung des damaligen Kanzlerkandidaten Frank-Walter Steinmeier war in die Medien gelangt, bevor Beck es verkünden konnte. Er sah dadurch einen Autoritätsverlust und legte sein Amt nieder. Nur fünf Monate lang hielt sich Matthias Platzeck, der 2006 zurücktrat. Gründe: Ein Hörsturz und „überschätzte Kräfte“.

Armin Arbeiter