Deutschland steht gegen Massendeportations-Pläne der AfD auf

In Frankfurt und Hannover waren es am Samstag nach Polizeiangaben je rund 35.000 Menschen, in Hamburg am Freitag unter dem Motto „Hamburg steht auf“ gar zwischen 50.000 (laut Polizei) und 80.000 (laut Veranstaltern), die am zentralen Jungfernstieg an der Binnenalster gegen die AfD demonstrierten.

Kundgebung wegen großen Erfolgs abgebrochen

Viele mehr sollen es gar nicht erst geschafft haben, den Ort der Kundgebung zu erreichen. So groß war der Andrang, dass die Veranstalter selbst die Kundgebung nach nur einer Stunde in Absprache mit der Polizei beendeten – selbst für die Protest-erprobte Metropole an der Elbe eine Besonderheit.