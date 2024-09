Geht Brandenburg an die AfD, wird es eng für Olaf Scholz

Der Elefant im Raum

Schuld daran, heißt es bei vielen Genossen, sei nicht der regierende Ministerpräsident Dietmar Woidke, sondern Berlin, die streitende Ampel, der unbeliebte Kanzler. Woidke, der Brandeburg seit elf Jahren pragmatisch-hemdsärmelig regiert, würde in einer Direktwahl fast die Hälfte aller Stimmen abräumen; im Gesamtpaket mit der SPD hält ihn aber nur ein Viertel für wählbar. Der hat darum selbst öffentlich dankend auf gemeinsame Wahlkampfauftritte mit dem Kanzler verzichtet; seither wird gewitzelt, sein Slogan „Wer Woidke will, muss SPD wählen“ klinge wie eine Entschuldigung.

In Berlin wälzen sie daher die Notfallpläne. Seit den desaströsen Ergebnissen in Thüringen und Sachsen, wo die Kanzlerpartei mit sechs beziehungsweise sieben Prozent zur Randerscheinung degradiert wurde, steht bei der SPD die Frage nach dem Kanzlerwechsel im Raum; immer wieder fällt da der Name Boris Pistorius. Der Verteidigungsminister rangiert in der Beliebtheitsrankings konstant auf Platz eins, Scholz hingegen halten nur mehr neun Prozent für einen guten Kanzler.

Laut aussprechen will das bisher niemand. Das wird sich ändern, wenn die SPD am Sonntag verliert – für Scholz könnte das der Joe-Biden-Moment werden, schreiben nun viele. Auch deshalb, weil den Kanzler und den Präsidenten Sturheit und Beratungsresistenz eint: Nach den Wahlschlappen vor zweieinhalb Wochen sagte er noch unironisch, „kämpfen lohnt ja“ – schließlich war die SPD in Umfragen unter der Fünf-Prozent-Hürde gelegen.