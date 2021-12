Deutsche Regierung will die Clankriminalität neu definieren

Die neue deutsche Regierung sagt der Organisierten Kriminalität den Kampf an, „ohne rassistisch sein zu wollen“ Denn einige Verhandler hatten Probleme mit dem Begriff Clan, den sie als „rassistisch“ finden, weil es sich ja vorwiegend um arabischstämmige Menschen handelt. Und so heißt es nun im Koalitionsvertrag: „Zur sogenannten Clankriminalität wird eine definitorische Klärung herbeigeführt.“ Und: „Wir machen die Bekämpfung der Organisierten Kriminalität (OK, einschließlich der sogenannten Clankriminalität) zu einem Schwerpunkt unserer Sicherheitsbehörden.“

Wohnung über Tresorraum

Bei dem Bankeinbruch hatte sich einer der Täter im Mai unter falschem Namen eine Wohnung direkt über dem Tresorraum gemietet. Von dort bohrten sich die Täter durch die Decke und erbeuteten aus mehr als 600 Schließfächern Uhren und Schmuck sowie Bargeld im Wert von elf Millionen Euro.

In diesem Fall steht der Remo-Clan im Verdacht, der 500 Mitglieder aus 13 miteinander verwandten Familien hat. Auch die Einbrüche ins Grüne Gewölbe, der Schatzkammer von Dresden, und der Diebstahl der 100 Kilo schweren Goldmünze aus dem Bode-Museum werden diesem Clan zugerechnet.

Diebstahl von Zinshäusern

In einem anderen Fall wird der Abou-Chaker-Clan verdächtigt, eine neue Methode des Hausdiebstahls erfunden zu haben. Die Täter suchen sich gezielt Zinshäuser in Berlin, deren Eigentümer betagt sind und nicht in Berlin wohnen.

So kam ein Hamburger Ehepaar zum Handkuss. In buchstäblich letzter Minute retteten der pensionierte Jurist S. und seine Frau, eine Ärztin, ihr Eigentum, obwohl sie gar nicht mehr im Berliner Grundbuch standen.