Merkel kommt Briten entgegen

Ein heikle Gratwanderung für die deutsche Kanzlerin. Merkel hat ja deutlich gemacht, dass sie Großbritannien in der EU halten will. Einen "Brexit", also britischen EU-Austritt, so war aus dem Kreis ihrer Berater zu hören, würde sie als ihre politische Niederlage auffassen. Nicht umsonst betonte sie auch nach Camerons Besuch, dass EU-Vertragsänderungen nicht ausgeschlossen seien. Die Kanzlerin sieht Großbritannien als notwendiges liberales Gegengewicht zu den staatsgläubigen Franzosen. Außerdem hat die deutsche Wirtschaft ihr Engagement auf den britischen Inseln in den letzten Jahren großzügig ausgeweitet. Nicht umsonst kommen aus deren Richtung besonders laute Warnungen vor einem "Brexit".

Doch soviel Verständnis wie bei Merkel erwartet die Briten anderswo in Europa nicht, wie Cameron bei anderen Hauptstadt-Besuchen diese Woche erfahren musste. In Paris will man keine weiteren britischen Extrawürste, etwa für Londons Finanzindustrie. Und in Warschau wehrt man sich vehement gegen Reise- und Arbeitsbeschränkungen für Zuwanderer. Schließlich arbeitet eine Million Polen in Großbritannien.