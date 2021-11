Deutsche Ampel-Regierung will Cannabis legalisieren

Die Ampel-Koalition will Cannabis zu Genusszwecken in Deutschland legalisieren. „Wir führen die kontrollierte Abgabe von Cannabis an Erwachsene zu Genusszwecken in lizenzierten Geschäften ein“, heißt es in dem am Mittwoch veröffentlichten Koalitionsvertrag. Auf diesem Wege solle die Qualität kontrolliert, die Weitergabe verunreinigter Substanzen verhindert und der Jugendschutz gewährleistet werden.

Evaluierung nach vier Jahren

Das Gesetz solle nach vier Jahren auf dessen gesellschaftliche Auswirkungen überprüft werden. Gleichzeitig sollen die Regelungen für Marketing und Sponsoring bei Cannabis, Alkohol und Nikotin verschärft werden. Bei der Suchtprävention solle der Fokus vor allem auf der verstärkten Aufklärung von Kindern, Jugendlichen und schwangeren Frauen liegen.