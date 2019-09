Mehrheit der Österreicher ist für Cannabis-Legalisierung

Sie waren in Scharen gekommen, um gratis Hanf-Brownies zu ergattern: Aber nach fünf Minuten war es mit der süßen Versuchung schon wieder vorbei. Pünktlich um 20 nach vier Uhr am Mittwochnachmittag feierte die Wiener Kaffeehaus-Kette Aida das Comeback der Hanf-Brownies mit 420 der Schokoküchlein für die schnellsten Gäste. Uhrzeit und Menge wurden bewusst gewählt, denn „420“ ist in der Cannabis-Kultur ein Codewort für den Konsum der Pflanze.