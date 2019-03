Wie CBD und THC bei Krebs-Beschwerden helfen können

Bewegung in die Diskussion dürfte jetzt auch das EU-Parlament bringen, das den Einsatz von Cannabis in der Medizin vorantreiben will. Eine entsprechende Entschließung nahmen die Europaabgeordneten vergangene Woche an.

Hindernisse abbauen

Darin fordern sie die EU-Kommission und die Mitgliedstaaten auf, finanzielle und rechtliche Hindernisse abzubauen. Die Forschung im Bereich Cannabis solle künftig auch in einzelstaatlichen Programmen angemessen berücksichtigt werden, damit mögliche Einsatzgebiete erforscht werden – „wobei auch die Erfahrungen mit der Verschreibung von Cannabis außerhalb des zugelassenen Indikationsbereichs zu berücksichtigen sind“. Die Handhabung von medizinischem Cannabis müsse vereinheitlicht werden.