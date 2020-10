"Winter wird schwer": Merkel stimmt Deutschland auf 2. Lockdown ein

"Der Winter wird schwer. Vier lange schwere Monate, aber er wird enden." Damit beendete die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel ihre Regierungserklärung im deutschen Bundestag in Berlin. Wichtigste Botschaft der deutschen Kanzlerin für die kommenden Wochen: Man solle "auf jeden nicht zwingend erforderlichen Kontakt" verzichten. Das sei der Kern der neuen harten Maßnahmen. Die von Bund und Ländern für November getroffenen Einschränkungen wie die Schließung von Gastronomie und Freizeiteinrichtungen seien "geeignet, erforderlich und verhältnismäßig".

Bund und Länder hatten in Deutschland am Mittwoch die einschneidensten Maßnahmen seit dem Lockdown im Frühjahr beschlossen. Ab Montag sollen unter anderem Restaurants, Kinos und Theater für den gesamten Monat November schließen. In dieser Zeit dürfen sich auch nur wenige Menschen privat und in der Öffentlichkeit treffen. Hotels dürfen keine Touristen mehr aufnehmen.

Der Regierungserklärung folgte eine Hitzige Debatte.

Während sich die Regierungsfraktionen und auch die Grünen hinter die Bund-Länder-Beschlüsse vom Mittwoch stellten, kam in der Debatte massive Kritik aus anderen Oppositionsparteien. FDP-Chef Christian Lindner sprach von einem "aktionistischen Krisenmanagement", AfD-Co-Fraktionschef Alexander Gauland von dem Regieren eines "Kriegskabinetts".