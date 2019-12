Der ultimative Kick: Die Schattenseiten der Fußball-WM in Katar

Die Fußballfans können aufatmen – und einen kräftigen Schluck nehmen. Bei der laufenden Klub-WM in Katar (Finale am 21. Dezember) wird in den Fanzonen nun doch Bier ausgeschenkt. Wein, Wodka, Whiskey und Gin gibt es ebenfalls.

Umgerechnet 6,20 Euro kostet ein Krügel Bier im Plastikbecher. Das ist noch immer günstiger, als das Bier, das in einigen ausgesuchten Hotels in Katar angeboten wird. In den Stadien des islamisch-konservativen Landes bleibt der Alkohol verboten. Trotzdem verspricht die FIFA eine „entspannte Party-Atmosphäre“.