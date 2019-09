Katar: Scheichwerbung mit der Leichtathletik-WM

Katar hat aber schon Jahre davor den Sport als Imagewerbung entdeckt und seither Milliarden investiert in Großereignisse: Schwimmen (Kurzbahn, Dezember 2014), Handball (Januar 2015), Straßen-Radsport (2016) und Turnen (2018) haben ihre Weltmeisterschaften an das reiche Emirat vergeben. Ab dem 27. September sind nun die Leichtathleten an der Reihe. Die Fußball-WM folgt 2022. Und Doha hatte sich auch schon – vergeblich – für die Olympischen Sommerspiele 2020 beworben.