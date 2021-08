Der Überflieger vor dem Absturz: Prozess gegen R. Kelly beginnt

Mit der seifigen Ballade „I believe I can fly“ wurde Robert Sylvester Kelly 1996 zum Senkrechtstarter der Rhythm-and-Blues-Szene. 150 Millionen verkaufte Platten und 25 Jahre später droht dem als „R. Kelly“ weltweit bekannten Sänger der Total-Absturz.

Vor einem Gericht in New York muss sich der aus zerrütteten Verhältnissen in Chicago stammende 54-Jährige ab heute wegen Kinderpornografie, Entführung, Erpressung, Sex-Handel, Organisierter Kriminalität zum Zweck der sexuellen Ausbeutung von Minderjährigen und Behinderung der Justiz verantworten. Die Staatsanwaltschaft präsentiert den Geschworenen, die bis zu den Eröffnungsplädoyers am 18. August unter den Augen von Richterin Ann Donnelly akribisch ausgesucht werden, Kelly als Kopf einer kriminellen Vereinigung.