Marina beobachtet Frauenrechte von der Hexerei zu #MeToo

„Eigentlich kann ich mit Hitze nicht gut umgehen. Ich muss noch sehen, wie ich diesen Sommer überlebe.“

Marina Diamandis muss lachen. Die Britin griechischer Abstammung, die 2010 als Marina & The Diamonds startete, ist gerade nach Los Angeles gezogen und im Interview mit dem KURIER noch nicht so ganz sicher, wie gut diese Entscheidung war. Aber sie liebt die Nähe zu Wanderstrecken und dem Meer und ist („ich weiß auch nicht wieso“) in der dortigen Musikszene besser vernetzt als in London. Deshalb hat sie ihr neues Album „Ancient Dreams In A Modern Land“ in L. A. aufgenommen.