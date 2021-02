Pia Zanetti: "Ich habe keine MeToo-Geschichten"

Heute wollen und können Verlage kaum noch viel Geld für solche aufwändigen Recherchen ausgeben. Würden Sie jungen Menschen dennoch zur Fotografie, zum Journalismus raten?

Ich würde jedem Menschen raten, dem nachzugehen, was in ihm brennt. Man muss das machen, was man wirklich machen möchte, auch wenn es hart ist. Ich habe, wie bereits gesagt, einen Sohn, der selbst Fotograf ist. Und ich sehe genau, wie schwierig es für ihn ist. Aber man darf einfach nicht aufgeben. Es gibt zum Glück ja auch einige Möglichkeiten, um seine Vorhaben zu realisieren: Es gibt Wettbewerbe, Möglichkeiten, an ein Stipendium zu kommen. Aber man braucht natürlich eine dicke Haut.

Sie haben viel von dieser Welt gesehen. Gab es Reportagen, die Sie nicht mehr losgelassen haben?

Die ersten Arbeiten in den 60er- und 70er-Jahren waren gesellschaftlich und politisch sehr spannend. In den USA gab es zahlreiche Aufstände der afroamerikanischen Bewegung, dann waren da auch noch die vielen Streiks der Landarbeiter. Mein Mann und ich waren zu dieser Zeit viel in den USA unterwegs und haben zahlreiche Reportagen nach Europa geschickt. Es war hin und wieder gefährlich, aber den größten Schock hatte ich in Südafrika. Ich war zwar informiert über die Apartheidpolitik – sie war auch das Thema unserer Reise. Aber ich konnte mir nicht vorstellen, dass diese Politik so perfide war. Ich war erschüttert darüber, was ich sah.