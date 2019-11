"Der Halbtagspremier": Kommt Netanjahu auf die Anklagebank?

Fänden die Urwahlen in den noch verbliebenen zwei Wochen der gesetzlichen Frist zur Regierungsbildung statt, hätte Sa´ar eine Chance. „Hätte der Likud mit ihm an der Spitze doch sofort eine stabile Koalition gleich mit mehr als einer Oppositionspartei, die Netanyahu ablehnen“, so der Wahlexperte Hanan Crystal. Auch eine Rückkehr in den Likud mehrerer angesehener Politiker wäre denkbar, die alle wegen Netanjahu zu anderen Parteien überliefen.

Doch werden die Urwahlen vom Likud-Vorstand kaum vor Ablauf der Frist angesetzt. Im dann bereits anlaufenden Wahlkampf Nummer Drei wird der Likud nicht gegen Netanjahu rebellieren. „Der Likud hat noch niemals einen Vorsitzenden abgewählt“, erinnerte am Montag ein Likud-Sprecher. Eher wäre da ein Rückzieher Sa´ars vorstellbar.

Für Israel wie Netanyahu wäre das ein Aufbruch ins Unbekannte. Ein Halbtagspremier: „Morgens als Angeklagter vor den Richtern, nachmittags im Amt“ höhnt die Opposition. Und zudem noch Wahlkampf. Netanjahu gegen alle und alles. Bei Wählern, die nicht blind Likud wählen, gab es schon in den letzten beiden Wahlen einen deutlichen Abwärtstrend für den Premier. Was auch Netanyahu weiß. Die Zeitung Haaretz sorgte sich am Montag: „Will er wirklich noch das Steuer zu seinen Gunsten umwerfen, braucht er eine echte Gefahr von Außen.“