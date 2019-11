Israel: Chaos ohne Ende – und eine dritte Wahl?

Nicht so die Kandidaten Gantz und Netanjahu: Wem das Scheitern der bisherigen Verhandlungen zur Last gelegt wird, hat die schlechteren Chancen. Netanjahus Likud-Partei verpasst daher keine Gelegenheit, Gantz die Schuld zuzuschieben. Was die Wähler anders sehen: In Umfragen sieht eine Mehrheit von 65 Prozent die Schuld bei Netanjahu.

War Netanjahu doch nicht bereit, eine Große Koalition mit der Blau-Weiß-Partei von Gantz zu bilden.

Interessant die Reaktion von „Königsmacher“ Avigdor Lieberman: „Beide Seiten sind gleichermaßen schuld“, ignorierte er die Umfragen. Im Wahlkampf hatte der Strammrechte durch das klare Versprechen „Keine Regierung mit Bibi!“ viele Mitte-Wähler gewonnen. Eine klare Schuldzuweisung könnte ihn jetzt aber in eine – für ihn unmögliche – Minderheitsregierung ziehen. Wäre die doch passiv von der Arabischen Liste abhängig. In Neuwahlen kann der „Nichtmacher“ so aber nur verlieren. Netanjahus Versuche, ihn in den nächsten Wochen zur Rückkehr nach rechts zu bewegen, sind somit nicht ganz aussichtslos.N. Jessen, Tel Aviv