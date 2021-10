Der geistliche Miliz-Führer und US-Feind als starker Mann im Irak

In der Mitte der Dekade, analysiert der Leiter des Büros der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung in Amman, Tim Petschulat, gegenüber der "Deutschen Welle", habe sich bei Muktada al-Sadr ein Sinneswandel eingestellt. Er habe sich gegen die konfessionelle Logik gestellt und sich bereits bei der Wahl 2018 mit den säkularen Kräften, wie den Kommunisten oder Sozialdemokraten, verbündet. Diese hatten weniger Korruption und mehr Brot und Freiheit gefordert - die Losung kam an, das Bündnis wurde zur stärksten Kraft. Und konnte diesen Erfolg bei dem Urnengang vergangenen Sonntag wiederholen.

Die Regierungsbildung wird jedenfalls eine schwierige und wohl lange. Dass der 47-Jährige eine entscheidende Rolle spielen wird - auch wenn er selbst wohl nicht in die erste Reihe vortreten wird -, liegt im Wahlergebnis selbst.