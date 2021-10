Der Irak scheitert an der importierten Demokratie: Kaum Interesse an Wahlen

Andererseits wirkt es natürlich abschreckend, wenn vor den Wahllokalen im ganzen Land mehr als 250.000 Soldaten postiert und Wähler durchsucht werden. In der Fünf-Millionen-Einwohner-Metropole Bagdad wurden außerdem Straßen gesperrt und Kontrollpunkte errichtet; Restaurants, Einkaufszentren und Flughäfen blieben im ganzen Land geschlossen.

Trotz all dieser Sicherheitsvorkehrungen kam es in der Provinz Diyala am Wahlabend zu einem tödlichen Zwischenfall: Ein Soldat soll seinen Kameraden versehentlich erschossen haben.

Angesichts dieser Zustände erstaunt es kaum, wenn die grüne EU-Abgeordnete Viola von Cramon, Leiterin der europäischen Wahlbeobachter im Irak, davon spricht, dass der Sicherheitsaufwand „die Menschen ein bisschen abzuschrecken“ schien.

Doch die Angst vor Eskalationen ist groß im Zweistromland. Nicht nur, weil jede große Partei über eigene bewaffnete Milizen verfügt, sondern auch, weil die Terrororganisation Islamischer Staat (IS) auch vier Jahre nach der angeblichen Niederlage weiter im Land operiert. Zwar halten die Salafisten kein Territorium mehr unter Kontrolle, als Untergrundorganisation sind sie aber kaum weniger gefährlich: Noch immer kommt es zu regelmäßigen Entführungen, Ermordungen und Bombenanschlägen durch IS-Kämpfer.