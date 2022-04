Der Durchmarsch blieb dem serbischen Wahlsieger verwehrt

An seinem (klaren) Wahlsieg zweifelte niemand: Der serbische Staatschef Aleksandar Vučić schaffte am Sonntag erwartungsgemäß mit fast 60 Prozent der Stimmen gleich im ersten Durchgang den Wiedereinzug in den Präsidentenpalast. Allerdings: Seine SNS-Partei büßte im Parlament die absolute Mehrheit ein. Man darf gespannt sein, wie der 52-jährige Taktiker der Macht, der in Serbiens Politik bereits drei Jahrzehnte lang mitmischt, darauf reagieren wird. Denn obwohl in dem Balkanstaat der Präsident (wie in Österreich) primär repräsentative Aufgaben hat, ist Vučić im politischen Betrieb seiner Heimat seit Jahren das Maß aller Dinge.

Ultra-Nationalist

Seine Wurzeln hat der Jurist im ultra-nationalistischen Lager. Schon 1992 ist er der „Serbischen Radikalen Partei“ (SRS) des später als Kriegsverbrecher verurteilten Vojislav Seselj beigetreten, dessen Rechtsbeistand er dann auch wurde. Unter der Schirmherrschaft seines politischen Ziehvaters stieg Vučić schnell zum SRS-Generalsekretär auf. In dieser Funktion sagte er während des Bosnienkrieges im Juli 1995: „Wenn ihr einen Serben tötet, töten wir 100 Muslime.“ Wenige Tage später erfolgte das Massaker von Srebrenica, bei dem 8.000 Muslime von bosnisch-serbischen Einheiten ermordet wurden.