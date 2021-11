Weißrusslands Diktator hält den Druck auf die Migranten aufrecht

Das Regime in Minsk hat seinen Teil dafür „geleistet“: Seit Sommer wurden plötzlich allen Migranten Einreisevisa gegeben, die Zahl der Flüge nach Minsk wurde hochgefahren. Dann karrten Schlepper oder sogar Behörden die Migranten an die Grenze. Damit, so der Vorwurf der EU, missbrauche Lukaschenko die Migranten für seine politischen Ziele: nämlich die EU unter Druck zu setzen, damit sie die Sanktionen gegen Weißrussland abbaut.

Das Gegenteil war der Fall: Die EU erweiterte die Sanktionen gegen das Regime in Minsk. Die Flüchtlinge werden nicht aufgenommen. Um deren Rückführung müsse sich Belarus selber kümmern, wurde Lukaschenko signalisiert. Das UN-Flüchtlingshilfswerk und die Internationale Organisation für Migration (IOM) sollen Minsk dabei helfen.

Doch so klar ist die Sache für den belarussischen Diktator offenbar noch lange nicht. Nach wie vor befinden sind Hunderte Migranten in den Wäldern zur litauischen und polnischen Grenze. Dass diese immer wieder versuchen, die Grenzen zu überwinden, ist Lukaschenko nur recht: So hält er den Druck gegenüber der EU aufrecht.