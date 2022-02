Der Chef ruft nach Dienstschluss an? Belgiens Beamten kann das egal sein

Das Telefon läutet, auf whatsapp oder Email kommt eine Nachricht herein – wenn es nach Dienstschluss ist, kann es den 65.000 belgischen Bundesbeamten seit gestern egal sein. Per Rundbrief wurden sie von Petra De Sutter, Ministerin für den Öffentlichen Dienst, informiert:

Ab sofort genießen die Beamten das „Recht auf Abschalten“. Was immer der Chef will, seine Mitarbeiter können sich den Aufgaben ihres Vorgesetzten am folgenden Arbeitstag widmen.

Es sei denn: Nur bei „außergewöhnlichen und unvorhergesehenen Umständen“ darf nach Dienstschluss noch gestört werden. Belgiens Gewerkschaften reagierten zufrieden, und doch auch ein wenig skeptisch : Die „außergewöhnlichen Umstände“ seien nicht genau genug definiert. Das könne jeder Vorgesetzte beliebig auslegen.