Der britische Premier und sein unglückliches Personal-Händchen

Ein nach Mobbing-Vorwürfen abgetretener Minister. Viel Kritik an einem zweiten Kabinettsmitglied. Zwei von drei parlamentarischen Fragestunden, in denen sein Urteilsvermögen angezweifelt wird. Das ist die bisherige Bilanz des britischen Premiers Rishi Sunak nach etwas mehr als zwei Wochen im Amt.

"Werden Sie ein Rückgrat finden?", attackierte ihn Labour-Partei-Chef und Oppositionsführer Keir Starmer am Mittwoch im Unterhaus in London, nachdem Staatsminister ohne Portfolio Gavin Williamson unter Druck den Hut nehmen hatte müssen. Vor einigen Tagen hatten Zeitungen von einer Untersuchung gegen den Politiker berichtet, der als Boris Johnsons Unterrichtsminister ein Maturanoten-Fiasko in der Covid-Pandemie übersehen hatte und in seinem Parlamentsbüro früher eine Tarantel hielt. Weil er unbedingt zum Begräbnis der Queen eingeladen werden wollte, ließ Williamson Schimpftiraden gegen eine zuständige Kollegin los. "You fucked us all over", also: "Du hast uns alle verraten" oder "verarscht", schrieb er via Whatsapp und drohte: "Alles hat einen Preis."