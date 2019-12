Der Brexit wird wahr: Heute sagt das britische Parlament Ja

Eine Mehrheit bei der Abstimmung gilt nach Johnsons klarem Sieg bei der Parlamentswahl als sicher: Seine Tories haben einen Vorsprung von 80 Sitzen auf alle anderen Parteien. Seine Vorgängerin Theresa May war drei Mal mit ihrem mit Brüssel ausgehandelten Brexit-Deal im zerstrittenen Parlament durchgefallen.

Und noch einen Paukenschlag will Johnson am Freitag setzen. Eigentlich ändert sich für Großbritannien auch nach dem Brexit vorerst nichts: Bis Ende 2020 gelten alle Verträge und Verbindungen zur EU weiter. Doch per Ende des kommenden Jahres soll mit dieser Übergangsfrist endgültig Schluss sein. Johnson will durchsetzen, dass diese Frist nicht über 2020 hinaus verlängert werden darf.