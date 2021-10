Denkzettelwahlen: Italiener haben genug vom politischen Show-Business

Weder Grillos Diktat, weg mit den Berufspolitikern, her mit den Vertretern der Zivilgesellschaft, noch Salvinis populistische Rhetorik haben den von der Bevölkerung ersehnten Wandel mit sich gebracht. Im Gegenteil, seit den Parlamentswahlen 2018, in denen die Fünf-Sterne-Bewegung als Sieger hervorging, hat es drei Regierungen gegeben. Zuerst schlossen die Fünf-Sterne mit der Lega eine Koalition, dann mit den Demokraten – beide Regierungen hatten Giuseppe Conte als Premier. Und jetzt regiert eine Koalition aus fast allen Parteien, angeführt von Mario Draghi. Und Draghi führt vor, dass Regieren auch sachlich geht.

Politik ist die Kunst des Vermittelns, vorausgesetzt man verfügt über die nötigen Fähigkeiten, ansonsten wird es ein Debakel, wie die Fünf-Sterne-Bürgermeisterinnen Virginia Raggi in Rom und Chiara Appendino in Turin gezeigt haben. Es geht nicht darum, das Blaue vom Himmel zu versprechen, sondern das Machbare umzusetzen. Deswegen wurde in Rom Gualtieri gewählt. Der 55-jährige Politiker ist kein Publikumsmagnet, hat aber als Finanzminister der 2. Conte-Regierung in Brüssel das Next-Generation-EU-Paket mit ausverhandelt. Deswegen traut man ihm zu, die Hauptstadt aus dem Schlamassel führen zu können.