Italiens Premier Draghi rügt nicht geimpfte Politiker

Der italienische Premier Mario Draghi hat nicht geimpfte Politiker gerügt, allen voran den Chef der rechten Lega, Matteo Salvini, der sich gegen die Ausdehnung des Gesundheitspasses für den Zugang zu Museen, Kinos und Restaurants ausgesprochen und die Impfung jüngerer Menschen als nicht notwendig bezeichnet hatte.

"Der Aufruf, sich nicht impfen zu lassen, ist ein Aufruf zum Sterben", mahnte Draghi bei einer Pressekonferenz am Donnerstagabend in Rom. "Wenn Sie sich nicht impfen lassen, erkranken Sie und können sterben. Lässt man sich nicht impfen, infiziert man sich, steckt jemanden an und dieser stirbt", sagte Draghi.

Er attackierte damit Rechtspolitiker, die sich nicht geschlossen hinter die Impfkampagne der Regierung gestellt haben. Salvini, dessen Partei Lega Draghis Regierungskoalition angehört, hatte die Impfung von Menschen unter 40 Jahren als nicht unbedingt notwendig bezeichnet. Auch Salvini selbst ist nicht geimpft.