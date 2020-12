Den Geheimdienst per Telefonstreich überführt: Nawalny ist Gift für Putin

Nawalny, Jurist, 44 Jahre alt, ist – anders als viele im Westen glauben wollen – kein Liebkind der liberalen Putin-Gegner. Vielmehr gilt er den Russen als Populist; also als Charismatiker, der weiß, wie man sich inszenieren muss. In den 2000ern etwa engagierte er sich bei den extremen „russischen Märschen“, skandierte „Russland den Russen“ und „Terroristen sind Kakerlaken“ – das werfen ihm Kritiker heute noch vor. Mittlerweile hat er das Image des Nationalisten abgestreift und den Mantel des Korruptionsjägers angelegt: Er trat bei Wahlen an, obwohl ihn der Apparat daran hindern wollte, wurde zweimal in Schauprozessen verurteilt. Vor allem aber hat er mit seinem ziemlich großen, ausschließlich spendenfinanzierten Team durchschlagenden Erfolg mit Enthüllungen: Dass Ex-Premier Dmitrij Medwedew etwa sagenhaft reich ist oder Putins Familie und Freunde in dubiose Deals verwickelt sind, präsentiert er seinem Millionenpublikum – ganz Populist – nicht in den offiziellen und inoffiziellen Medien, sondern in pointierten Videos im Netz.