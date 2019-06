Demokratietest Istanbul: Erobert Opposition heute Bürgermeisteramt?

Die Wahllokale sind erst wenige Stunden geöffnet an diesem Sonntagvormittag, doch Enis hat seine Stimme bereits abgegeben. Der junge Familienvater spielt mit seiner kleinen Tochter auf einem Platz in der Nähe jenes Istanbuler Kongresszentrums, in dem vor einer Woche ein TV-Duell der Kandidaten für das Amt des Oberbürgermeisters stattfand.

Enis hat den Oppositionskandidaten Ekrem Imamoglu gewählt. Sollte Imamoglu siegen, könnte das der Beginn eines Wandels in der ganzen Türkei sein, hofft er. „Dann wird es Rufe nach einer vorgezogenen Neuwahl geben“, sagt Enis. „Die Wahl hier hat als Kommunalwahl angefangen und ist zu einer Art Präsidentenwahl geworden.“