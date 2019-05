Türkei: Showdown in Istanbul nach dem "gestohlenen Sieg"

In den Räumen des CHP-Büros herrscht reger Besucherverkehr. "Die haben uns den Sieg gestohlen", sagt eine junge Frau. Die Empörung über die Entscheidung der Wahlkommission, Imamoğlu nach nur wenigen Wochen im Amt abzulösen, verdunkelt aber nur kurz ihr Gesicht. Dann lächelt sie. "Wir werden stark sein im Juni. Besonders die Frauen werden am 23. Juni an die Urnen gehen", ist sie sicher. "Alle meine Nachbarinnen sagen das auch."

Die CHP, die in den vergangenen Jahren als stärkste Oppositionspartei im Land mehr mit inneren Machtspielchen auffiel als mit der Präsentation einer glaubhaften Alternative zu Erdoğans siegesgewohnter AKP, kann sich plötzlich vor Freiwilligen kaum retten. Mit den zusätzlichen Wahlhelfern will die Partei sicherstellen, dass es im Juni keine Wahlmanipulationen durch die Regierungsseite gibt und dass die Wahlergebnisse schnell veröffentlicht werden. Bei der März-Wahl hatte die regierungsamtliche Nachrichtenagentur die Berichterstattung über die Stimmenauszählung in dem Moment gestoppt, in dem Imamoğlu dabei war, den AKP-Kandidaten Binali Yıldırım zu überholen.