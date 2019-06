Istanbul: Duell um das Bürgermeisteramt

Die Autos stauen sich auf der Straße vor der Moschee, in den Imbissbuden sitzen Arbeiter beim Mittagessen, Hausfrauen in islamischen Kopftüchern kaufen für ihre Familien ein. In Kasimpasa, dem Istanbuler Heimatviertel des türkischen Präsidenten Tayyip Erdoğan und einer Hochburg seiner AKP, scheint die Welt in Ordnung. Erdoğans Bürgermeisterkandidat Binali Yildirim wird bei der Wiederholung der Wahl zum Stadtoberhaupt am Bosporus am kommenden Sonntag Kasimpasa eine satte Mehrheit holen. Doch im Rest der Stadt sieht es anders aus. Yildirim, der sich am vergangenen Sonntag ein Fernsehduell mit dem Oppositionskandidaten Ekrem Imamoglu lieferte, überzeugt längst nicht alle Istanbuler.