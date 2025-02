Falsche Angaben zu Kimchi: Südkorea verbietet Deepseek

Auf Koreanisch nach der Herkunft von Kimchi gefragt, sagte das Programm etwa, dies sei "ein typisches koreanisches Gericht". Auf Chinesisch behauptete es dagegen: "Sein Ursprung liegt in China, es ist jedoch bis heute in Korea sehr beliebt". Ein schwerer Affront gegen die südkoreanische Seele. Doch es gab auch andere Beispiele mit größerer politischer Relevanz.

Erst, wenn Deepseek seine Datenschutzrichtlinien an die südkoreanische Gesetzgebung anpasst, könne es wieder zugelassen werden, so das PIPC. Auch Italien war Deepseek bereits aus ähnlichen Gründen verboten worden, in Deutschland ist aktuell eine Untersuchung der App im Gange. In Australien und Taiwan dürfen Beamte die App nicht mehr nutzen.