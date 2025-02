Rückstand im Rennen um die Künstliche Intelligenz? Wie Europa jetzt aufholen will

„Stargate“ ist eine recht banale, aber pompös inszenierte Science-Fiction-Serie. Passend also, dass Donald Trump seiner Vision von Künstlicher Intelligenz „Made in USA" genau diesen Titel verpasst hat. 500 Milliarden Dollar Budget , die KI-Superstars von Chat GPT und der Software-Riese Oracle: Da kann in der Trump’schen Vorstellung von Weltmacht-Politik nicht viel schiefgehen. China hat statt einer pompösen Inszenierung einfach eine KI namens Deep Seek auf die globale Bühne gestellt - und die stellt offensichtlich technisch alles in den Schatten. Die Techno-Oligarchen Meta, Microsoft und Amazon wollen mit 300 Milliarden ebenfalls tief in die Tasche greifen, um beim KI-Wettrennen um die KI-Vorherrschaft wieder die in die Pole Position zu kommen.

Macron will Action Keine leichte Startaufstellung also für Europa, das sich vorgenommen hat, bei diesem Rennen eine Aufholjagd zu starten. Als Teamleiter bringt sich jetzt Frankreichs Präsident Emmanuel Macron in Stellung. Der lud am Montag zum zweitägigen Gipfel nach Paris: Staats- und Regierungschefs wie Deutschlands Kanzler Olaf Scholz und US-Vizepräsident J.D. Vance, Investoren und Dutzende -Unternehmen aus Europa und den USA.

Macron will mehr als Gipfel-Blabla und das demonstriert er nicht nur, damit, dass er auch für sein Treffen einen pompösen Titel gewählt hat. Ein „Action Summit“ soll es sein und damit die Action in Europa auch gleich losgeht, bringt auch der Franzose eine beträchtliche Geldsumme ins Spiel. 109 Milliarden Euro hat er an internationalen Investitionen für KI-Projekte in Frankreich zusammengetragen. Ein Gutteil kommt aus Arabischen Ländern wie den Vereinigten Emiraten, aber auch Geldgeber aus Europa, oder Kanada sind dabei. Das französische Start-Up-Unternehmen Mistral gilt als die größte Hoffnung Europas auf eine KI, die mir Chat GPT, oder Deep Seek mithalten kann, zu entwickeln. Mistral Chef Arthur Mensch ist auch auf dem Gipfel in Paris einer der Stars. Der 32-Jährige kündigte auf dem Gipfel den Bau eines europäischen KI-Rechenzentrums an.

Woher kommt Strom? Den Ort dafür will er noch nicht nennen, dafür aber stellt er die wohl entscheidende und vorerst noch ungelöste Frage: Woher soll der Strom für all die Server kommen, die die das Rückgrat für die KI-Systeme bilden? Es ist nur eine der Fragen, die die Europäer in Sachen KI auf diesem Gipfel beschäftigen. Trumps Digital-Oligarchen wie Elon Musk werfen der EU vor, die Entwicklung von KI mit rechtlichen Hürden willkürlich aufzuhalten. Tatsächlich ist das EU-Gesetz zur künstlichen Intelligenz, das im Vorjahr in Kraft getreten ist, das einzige weltweit, das der neuen Technologie ernsthafte Grenzen zu setzen versucht.