KI: Auch europäische Firmen bieten Spitzentechnologie

Seine Ambitionen zurückschrauben musste hingegen das ebenfalls aus Deutschland stammende KI-Unternehmen Aleph Alpha . Es wurde zunächst als deutsche Antwort auf ChatGPT hochgejubelt. Nachdem Zweifel an der Technologie des Start-ups aus Heidelberg aufkamen, ruderte man zurück und positionierte sich als KI-Dienstleister für Firmen neu.

Ebenfalls auf eine Milliardenbewertung kann DeepL aus Deutschland verweisen. Die Übersetzungs-App gilt schon lange nicht mehr als Geheimtipp. Mehr als 100.000 Unternehmen, Behörden und Organisationen weltweit nutzen die Dienste des 2017 gegründeten Start-ups. Seit vergangenen November kann die DeepL-Lösung auch Telefonate und Meetings in Echtzeit übersetzen.

Um nicht den Anschluss an die Konkurrenz aus den USA und China zu verlieren, sehen europäische Start-ups Handlungsbedarf. In einer gemeinsamen Erklärung mehrerer Verbände forderte man neben einer europäischen Infrastruktur auch ein gemeinsames europäisches Programm, um Geld von Großinvestoren , etwa Versicherungen und Pensionsfonds für die Finanzierung lukrieren zu können. Auch Aufträge von Regierungen und dem öffentlichen Sektor wurden eingemahnt.

Auch das von dem in Linz lehrenden deutschen KI-Pionier Sepp Hochreiter mitgegründete österreichische Start-up NXAI hat sich auf KI-Anwendungen für Unternehmen spezialisiert. Punkten will man mit Lösungen für die Industrie. Derzeit sucht man nach Investoren.

Es herrsche Bedarf an Alternativen zu den Angeboten aus den USA und China, sagte Mistral-Gründer Mensch. Sein Start-up gab in Paris auch die Zusammenarbeit mit einem weiteren europäischen KI-Hoffnungsträger bekannt. Gemeinsam mit der auf Militärtechnologie spezialisierten deutschen Firma Helsing (Bewertung: 4,5 Mrd. Euro) will man „KI-Systeme der nächsten Generation für die Verteidigung Europas“ entwickeln.