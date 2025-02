Pariser Gipfel: Wie wir die KI-Wende schaffen können

Frankreich hat sich daher bereit erklärt, am 10. und 11. Februar Gastgeber des Pariser KI-Aktionsgipfels zu sein, zu dem rund 100 Staats- und Regierungschefs erwartet werden. Die zentrale Frage lautet: Wie schaffen wir die KI-Wende?

Künstliche Intelligenz (KI) stellt weit mehr dar als nur eine industrielle und technologische Revolution. Sie birgt das Potenzial für einen grundlegenden Wandel in unserer Gesellschaft, der unsere Beziehung zu Wissen, Arbeit, Informationen, Kultur und Sprache tiefgreifend verändert. In diesem Sinne ist KI keine neutrale Technologie, sondern eine Herausforderung, die dringenden politischen und gesellschaftlichen Diskurs erfordert. Dieser Dialog muss auf internationaler Ebene geführt werden und sämtliche Akteure einbeziehen – von den Regierenden und Forschenden bis hin zu Unternehmen und der Zivilgesellschaft.

Das nächste Ziel besteht in der Schaffung eines inklusiven Systems für die KI-Governance, das über Fragen der Ethik und Sicherheit hinausgeht und auch den Schutz der Grundfreiheiten und des geistigen Eigentums, den Zugang zu Daten und die Bekämpfung der Marktkonzentration miteinbezieht.

Private Akteure sowie die Zivilgesellschaft sollen an der Diskussion über die globale KI-Governance teilnehmen, um eine koordinierte und transparente internationale Architektur für KI zu entwickeln. Derzeit sind nur sieben Länder an den wichtigsten KI-Initiativen beteiligt, während 119 Staaten ausgeschlossen sind, das muss sich ändern. Aus diesem Grund arbeiten mehr als 700 Partner aus der öffentlichen und privaten Sphäre, darunter Forschungsinstitute und NGOs aus allen fünf Kontinenten, an der Vorbereitung dieses Ereignisses.

Frankreich zählt besonders auf Österreich und auf seine Expertise in KI-Forschung und -Innovation. Gemeinsam wollen wir mit allen europäischen Ländern Expertise schaffen, um die europäische KI-Politik weiterzuentwickeln. Daher müssen bei diesem Gipfeltreffen die KI-Ökosysteme Frankreichs, Österreichs und Europas im Fokus stehen.

Der KI-Aktionsgipfel wird eine Chance für Europa sein, das auf der internationalen Bühne wieder eine führende Kraft sein muss. Man darf nicht vergessen, dass Europa eine große Rolle in der Internetrevolution gespielt hat und bereits ein wichtiger KI-Akteur und Vorreiter in der KI-Regulierung ist. Nun bietet sich eine historische Gelegenheit, Europas Rolle weiter zu stärken und die Grundlagen für eine KI zu legen, die im Dienste aller Menschen und einer nachhaltigeren, inklusiveren Welt steht.

Matthieu Peyraud ist Botschafter der Republik Frankreich in Österreich