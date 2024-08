Südkorea, die Republik Samsung: Wie ein Konzern ein ganzes Land im Griff hält

Auch abseits der Smartphones ist Koreas größter Konzern nahezu überall: Seine Prozessoren sind in elektronischen Geräten verbaut, vom Kühlschrank bis zur Waschmaschine. Seine Fernseher stehen in Wohnungen und Hotels. Selbst Wolkenkratzer baut Samsung, und das in aller Welt: von Japan bis Malaysia, von Taiwan bis zum Burj Khalifa in Dubai.