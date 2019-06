DDR-Flüchtlinge erzählen: "Wussten nicht, ob wir eine Chance haben"

Es war der Anfang vom Ende: Am 2. Mai 1989 begannen ungarische Grenzsoldaten mit dem Abbau des Eisernen Vorhangs zwischen ihrem Land und Österreich. Heute vor 30 Jahren, am 27. Juni 1989, schnitten dann die damaligen Außenminister Österreichs und Ungarns, Alois Mock und Gyula Horn, medienwirksam vor Fotografen Teile des Grenzzauns durch und schickten die Bilder des Umbruchs in alle Welt. Immer mehr Bürger der DDR nutzten bis zum Fall der Berliner Mauer im November die offene Grenze für eine Flucht in ein neues Leben, oft im Zuge einer genehmigten Urlaubsreise, ins sozialistische Bruderland Ungarn. Zum Meilenstein der Wende wurde auch der 19. August 1989. Beim Paneuropäischen Picknick, einer Friedensdemonstration nahe Sopron, reisten mehr als 600 Menschen aus der DDR durch ein für mehrere Stunden symbolisch geöffnetes Grenztor in den Westen – und wurden zur Inspiration für weitere Landsleute. Für den KURIER erinnern sich zwei frühere DDR-Bürger an ihre Flucht über Ungarn und Österreich – und berichten, wie es ihnen heute geht.

Jörg Stiehler: Im Henkerstempo nach Nickelsdorf

„Hallo“ – ein Wort, das Jörg Stiehler heute noch im Ohr hat. Es fiel im Sommer 1989. Der damals 16-Jährige war erst wenige Stunden nach seiner Flucht von Ungarn über Österreich in der bayerischen Grenzschutzkaserne, da grüßte ihn ein Soldat im Vorbeigehen. „Dieser entspannte Umgang von einem Uniformierten war für mich vorher undenkbar. Es machte mir klar, dass wir in einem anderen Gesellschaftssystem angekommen sind, das frei und offen miteinander umgeht.“