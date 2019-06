1989: Das Jahr, als der Ostblock abdankte

Den ganzen Sommer nützten Tausende DDR-Bürger das offene Tor nach Österreich, um ihren Urlaub in Ungarn quasi auf unbestimmte Zeit zu verlängern. Anstatt zu Honeckers Sozialismus heimzukehren, rollten sie in ihren Trabis in Richtung Westen.

Dass die Berliner Mauer und mit ihr die ganze DDR in diesem Jahr fallen sollte, damit hatte auf beiden Seiten des Eisernen Vorhangs niemand gerechnet. Politbüromitglied Günter Schabowski wusste nicht so recht, was er tun sollte, als er am 9. November die Antwort auf die Frage nach Öffnung der Grenze gab, die Weltgeschichte schreiben sollte: „Das trifft nach meiner Kenntnis... ist das sofort, unverzüglich.“