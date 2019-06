Juni 1989: Wie Menschen an der Grenze die Ereignisse erlebten

Ab dem Frühjahr 1989 wurde der Eiserne Vorhang an der österreichisch-ungarischen Grenze immer durchlässiger. Im Mai begann die ungarische Grenzwache bei Hegyeshalom und Sopron, die kilometerlangen Drahtzäune zu entfernen. Dass es zwischen Österreich und Ungarn bereits eine offene Grenze gab, sprach sich in Windeseile bis nach Ostdeutschland herum. Immer mehr DDR-Bürger flohen über Ungarn und Österreich in den Westen. Die Massenflucht setzte am 19. August 1989 ein, als gleich Hunderte Ostdeutsche die offene Grenze beim Picknick der „Paneuropa“-Bewegung nahe St. Margarethen für ihren Weg in die Freiheit nutzten.