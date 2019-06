1989: Ex-Polizist rollt die Geschichte mit Zeitzeugen auf

In seinem Buch „Sommer 1989“, das er im Juli präsentieren wird, hat der Pensionist die Geschichte in seines Heimatlandes Burgenland neu aufgerollt. Rund 100 Zeitzeugen habe er kontaktiert, erzählt er. Die Recherchen erstreckten sich über Jahre. Es sind sehr persönliche Schicksale, die in seinem Buch Zeugnis vom Fall des Eisernen Vorhanges geben. Mit einigen Betroffenen von damals hat Bachkönig Interviews geführt. 94 Jahre ist die älteste der interviewten Zeitzeuginnen, acht Stunden lang dauerte das längste Recherchegespräch. Gesammelt hat der Autor auch 200 Fotos aus jener Zeit. „Jedes Schicksal hat mich tief berührt.“