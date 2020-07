Das Virus hat die Welt fester im Griff denn je

In Brasilien, wo der Rechtspopulist Jair Bolsonaro, auch „Tropen-Trump“ genannt, an der Macht ist, schaut es nicht viel besser aus. Laut Experten gibt es dort wegen der sehr geringen Testungen rund sieben Mal so viele Infizierte wie die offiziellen Zahlen darstellen, also 14 Millionen – und doppelt so viele Corona-Tote, rund 150.000. Bolsonaro, der selbst an Covid-19 erkrankt ist, hatte kürzlich sogar ein Veto gegen eine Maskenpflicht in geschlossenen Räumen eingelegt.

Ganz Lateinamerika massiv betroffen

Doch die „kleine Grippe“, wie er die Pandemie anfänglich bezeichnete, schlägt gerade in Lateinamerika unbarmherzig zu: Unter den Top Ten bei den Infiziertenzahlen weltweit finden sich neben Brasilien auch Peru (Platz fünf mit mehr als 340.000 Infizierten), Mexiko und Chile (Plätze sieben und acht mit jeweils rund 325.000). Was die Covid-19-Todesopfer anbelangt, liegt Mexiko mit fast 38.000 global an vierter Stelle.

Vier von zehn in Armut

Abgesehen vom menschlichen Leid hat das für die Menschen in Lateinamerika und der Karibik auch massive ökonomische Folgen: Laut UNO werden durch die Pandemie und deren Folgen weitere 45 Millionen Menschen ins Elend stürzen. Demnach würden zu Jahresende fast vier von zehn Bewohnern der Region in Armut leben.