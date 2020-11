Das slowakische Experiment: Alle werden getestet

„Ich habe am Samstag rund eine Stunde für den Test gebraucht“, erzählt Horvath, der sich im westslowakischen Galanta testen ließ. In anderen Landesteilen führte der Andrang zu deutlich längeren Wartezeiten, in Bratislava mussten bis zu drei Stunden eingeplant werden. Da es zu wenig Personal gibt, unterstützen 30 österreichische Bundesheer-Sanitäter und 200 Militär-Sanitäter aus Ungarn die slowakischen Behörden an den landesweit rund 5.000 Teststellen. „Fremde Armeen auf slowakischem Boden“, hieß es in kritischen Kommentaren, das ginge eindeutig zu weit.