Das schwere Erbe des Evo Morales in Bolivien

Doch schließlich gab es eine Einigung zwischen der MAS und den anderen Parteien auf den heutigen 18. Oktober, an dem in Bolivien nicht nur ein neuer Präsident, sondern auch ein neues Parlament gewählt wird.

Das ist aber auch schon die einzige Einigung. An den Haus-Wänden in Santa Cruz und La Paz ist zu lesen, was die beiden Lager voneinander halten: „Evo Diktator“ steht da geschrieben oder „Weg mit den Putschisten“. Und zwischen Anhängern und Gegnern des Ex-Präsidenten Morales kam es in den vergangenen Wochen und Monaten laufend zu Gewalt.

Der erste Wahlgang zu den Präsidentschaftswahlen in Bolivien soll das Machtvakuum beenden, das seit dem Wahlchaos vor einem Jahr und dem Abgang des linken Langzeitpräsidenten Morales besteht. Seither übt die konservative Ex-Senatspräsidentin Jeanine Anez übergangsweise das Amt der Staatschefin aus – und die Konservativen üben jede Art von Revanche am Morales-Lager.

Als Favorit geht der Kandidat der Morales-Partei MAS, Luis Arce, ins Rennen.