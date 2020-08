Anklage wegen Sex mit Minderjähriger: Boliviens Ex-Präsident Morales

Die Opposition und internationale Wahlbeobachter warfen dem ersten indigenen Staatschef des südamerikanischen Landes Betrug bei der Präsidentenwahl vor. Derzeit führt eine Interimsregierung in Bolivien die Amtsgeschäfte. Morales wurde bereits wegen Terrorismus und Finanzierung terroristischer Aktivitäten angeklagt. Die konservative Interimsregierung versucht seit längerem, eine Rückkehr des immer noch populären Ex-Präsidenten in seine alte Heimat mit juristischen Mitteln zu verhindern. Morales' Anhänger gehen regelmäßig in Bolivien auf die Straße.