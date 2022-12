Notstand ausgerufen: Das Elend an der Grenze zu Mexiko

Was, wenn die Verordnung fällt?

Nachdem ein Gericht das pandemische Sanktionsmittel also für unrechtmäßig erklärt und ein Auslaufen für den 21. Dezember angeordnet hatte, gingen entlang der Grenze die Alarmglocken los. Nach Schätzungen sitzen schließlich mehr als 50.000 Flüchtlinge in Mexiko auf gepackten Koffern. Fiele „Title 42“, heißt es in Washington, könnten die Grenzbehörden „schnell an ihre Kapazitätsgrenze gelangen“. In letzter Minute hat sich das Oberste Gericht eingeschaltet und angeordnet, dass „Title 42“ bis auf Weiteres nutzbar bleibt.

Das Weiße Haus bat am Dienstagabend darum, die Verordnung trotz der Probleme außer Dienst zu stellen, denn man versündige sich an internationalem Recht. Danach müsse Schutzsuchenden die Möglichkeit gegeben werden, ihr Asylgesuch zu stellen und bis zur richterlichen Klärung unter bestimmten Voraussetzungen in den USA zu bleiben. Es scheint allen beteiligten Parteien darum zu gehen, Zeit zu gewinnen.

Kein Ende in Sicht

Anfang Jänner wird Biden persönlich mit seinem mexikanischen Gegenüber Andrés Manuel López Obrador zusammentreffen. Zum x-ten Mal wird dann der Versuch unternommen, Mexiko dazu zu bewegen, die Flüchtlings-Kohorten aus dem Süden nicht mehr gen Norden durchzulassen. Unter Trump hieß das Programm „Remain in Mexico“. Migranten mussten in Mexiko auf den Ausgang ihres Asylverfahren warten.

Drogen-Kartelle und andere kriminelle Banden nutzten das brutal aus, darum wurde es abgeschafft. Ohnehin war Druck der Armutsflüchtlinge, die zuletzt verstärkt aus Venezuela, Kuba und Haiti kamen, zu groß, um wirklich etwas zu bewegen. Unterdessen wird das Rumoren auch weit abseits der Grenze immer lauter. Städte wie New York haben längst die weiße Fahne gehisst. Sie kommen mit den aus dem Süden per Bus geschickten Flüchtlingskontingenten nicht mehr klar. Notunterkünfte müssen regelmäßig erweitert werden. Die Kosten laufen davon. Präsident Biden steckt in der Zwickmühle. Ein Ende des Elends an der Grenze ist nicht in Sicht.