Das Dilemma der Kanzlerin

Die Kanzlerin wirkt oft unerschütterlich, weil sie eines gut kann: nichts tun. Sie wartet ab, beobachtet, ändert vielleicht ihre Meinung und lässt dann ein paar Sätze raus. So gut sich die Merkel’sche Krisenstrategie über Jahrzehnte bewährte, in Zeiten wie diesen lässt sie dann doch einmal davon ab.

Als Andrea Nahles am Sonntag ihren Rückzug als SPD-Chefin meldete, gab’s kein Abwarten. Merkel rückte aus zur CDU-Zentrale, fand vor der Kamera für ihre Verhältnisse sehr persönliche Worte („feiner Charakter“) und bekannte sich zur Fortsetzung der Großen Koalition.

Dass es ihre letzte ist, weiß sie. Sie will bis zum Ende der Legislaturperiode 2021 bleiben, hat sie stets betont. Doch die Schwere der Krise, in der ihr Koalitionspartner steckt, könnte diese Prinzipien ins Wanken bringen. Noch nie war Merkels Bündnis so unberechenbar: Die SPD wird kommissarisch geführt, vermutlich bis in die Länderwahlen im Herbst (Sachsen, Brandenburg und Thüringern) hinein, wo die Prognosen düster aussehen. Übrigens auch für die CDU, die zwar vor der SPD liegt, aber bisher genauso Wahlschlappen einstecken musste. Wäre die EU-Wahl eine Bundestagswahl gewesen, hätten sie zusammen keine Mehrheit mehr.