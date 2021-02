"Das Coronavirus hat den Klimawandel ja nicht aus der Welt geschafft"

Das Artensterben und extreme Wetterereignisse wirken sich negativ auf die Lebensgrundlage der Landwirte aus, deshalb handelt es sich um eine Win-Win-Strategie.

Die Kommission unterstützt die Mitgliedstaaten gerade dabei, Strategiepläne für die Umsetzung der gemeinsamen Agrarpolitik auszuarbeiten. Sie wird die Situation in jedem Land analysieren und Empfehlungen abgeben, die auch die Ziele des Grünen Deals berücksichtigen.

Kommissar Sinkevicius – 2050, wenn die EU klimaneutral sein soll, sind Sie erst 60 Jahre alt. Sie werden also sehen, ob der Green Deal gewirkt hat oder nicht. Als Politiker und Privatperson sind Sie mitverantwortlIch – was also tun Sie für ein grüneres Europa?

Das fühlt sich zwar noch weit entfernt an, aber natürlich möchte ich, dass meine Kinder und Enkelkinder in der besten Welt leben können. Ich achte auf meinen ökologischen Fußabdruck und mein Konsumverhalten. Meine Familie hat Einwegplastik schon lange abgeschafft. In lege zunehmend Wert auf die Nachhaltigkeit der Produkte, die ich kaufe.

In meiner politischen Arbeit strebe ich nach den notwendigen großen Veränderungen. Aber die kleinen Schritte, die jeder von uns setzen kann, sind genauso wichtig. Denn in Summe werden alle diese kleinen Schritte zu einem sehr großen Wurf.